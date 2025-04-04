Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var." dedi.
Ankara
Bakan Bolat, ABD'nin yeni gümrük vergilerini ilişkin, Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
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