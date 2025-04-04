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Ticaret Bakanı Bolat, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Martta 23,4 milyar dolarla tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik. Yıllık bazda yüzde 3,2'lik artış var." dedi.

Mert Davut  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihimizin en yüksek ikinci mart ayı ihracat rakamını elde ettik

Ankara

Bakan Bolat, ABD'nin yeni gümrük vergilerini ilişkin,  Mayıs ortasında ABD'ye yapacağımız ziyarette ilave gümrük vergilerini konuşacağız. İhracatımızı artırmak için hazırlığımızı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

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