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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı El-Hatip ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı Hassan el-Hatip ile görüştüğünü bildirdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 04.09.2024 - Güncelleme : 04.09.2024
Ticaret Bakanı Bolat, Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanı El-Hatip ile görüştü

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından görüşmeye ilişkin bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere ülkede bulunan Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Es-Sisi'ye Türkiye ziyaretinde eşlik eden El-Hatip ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, "Görüşmede ikili ekonomik ve ticari ilişkilerimizi geliştirme kararlılığımızı, mevcut Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması'nın her iki ülkenin yararına olacak şekilde güncellenmesini ele aldık." ifadesini kullandı.

Bolat, iki ülke arasında ulusal paralarla ticaretin daha yoğun olarak yapılmasını ve karşılıklı yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi hususlarını da ele aldıklarını belirtti.

Mısırlı Bakan ile işbirliğini güçlendirme hedefi doğrultusunda kısa bir süre içinde temel gündem konularını ele almaya devam edecek ve iş çevrelerini de bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek gibi somut adımları atmada mutabık kaldıklarını vurgulayan Bolat, "Bu adımların da katkısıyla iki ülke arasında belirlediğimiz 15 milyar dolar ticaret hedefine kısa süre içinde ulaşacağımıza eminiz." değerlendirmesinde bulundu.


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