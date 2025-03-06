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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz için piyasaların istikrarlı olduğunu görmek önemli

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hem üreticilerimiz ve satıcılarımız için hem de tüketicilerimiz için piyasaların istikrarlı olduğunu görmek önemli." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 06.03.2025 - Güncelleme : 06.03.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz için piyasaların istikrarlı olduğunu görmek önemli Fotoğraf: İsmail Aslandağ/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu ramazan ayında fiyat artışı olmadığını hatta kampanyalarla ciddi indirimlerin de söz konusu olduğunu belirterek, "Geçen haziran ayından bu yana piyasalarda sakinlik var. Üretim, arz bol, fiyatlar öngörülebilir. Hem üreticilerimiz ve satıcılarımız için hem de tüketicilerimiz için piyasaların istikrarlı olduğunu görmek önemli." dedi.

Bolat, Ankara'da gıda sektörü temsilcilerinin düzenlediği iftar programında açıklamalarda bulundu.

Gıda sektöründe Türkiye'de 10 milyon kişinin istihdam edildiğinin altını çizen Bolat, "Hükümetimizin de çabalarıyla tarım sektöründe son 22 yıl içinde iki kat üretime kavuştuk. Avrupa'da birinci ve dünyada da 10. sırada. 74 milyar dolarlık tarımsal üretime sahibiz." ifadelerini kullandı.

Yıllık 32,5 milyar dolarlık tarım ve gıda ürünleri ihracatının olduğunu vurgulayan Bolat, kovid, iki büyük gıda ve enerji üreticisi Rusya, Ukrayna'nın sıcak savaşı ve deprem felaketlerinin enflasyonla mücadeleyi zorlaştırdığını anlattı.

Bolat, "Ama Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimiz istikrarı korudu. 2020'den bu yana Türkiye milli gelirini 717 milyar dolardan 1 trilyon 322 milyar dolara çıkardı. Son açıklanan rakamlar enflasyonla mücadelede de büyük mesafe aldığımızı gösteriyor. 2024 mayıs ayında yüzde 75,5 tüketici enflasyon varken, bu oran şubatta yüzde 40'ın altına geriledi. Enflasyon yüzde 39 ile son 20 ayın en düşük enflasyon oranı. Daha da sevindirici olanı gıda ürünlerinde yıllık enflasyon yüzde 35'e geriledi." diye konuştu.

"Normalleşmeye doğru devam ediyoruz"

Ramazan ayı başlamadan önce gıda sektörü, market temsilcileri ve iş dünyası kuruluşlarıyla bir araya geldiklerini anımsatan Bolat, şöyle devam etti:

"Bu ramazan ayında fiyat artışı olmadı. Hatta kampanyalarla ciddi indirimler de söz konusu. Ancak son 2 hafta önemli bir soğuk dalgası oldu. Sebze meyve fiyatlarında bazı oynamalar meydana gelebiliyor. Bazen kuraklık olduğunda da arz talep dengesi bozulabiliyor. Tarım ürünlerinde bunlar yaşanabiliyor. Ticaret Bakanlığı olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızla istişare içindeyiz. Geçen haziran ayından bu yana piyasalarda sakinlik var. Üretim, arz bol, fiyatlar öngörülebiliyor. Hem üreticilerimiz ve satıcılarımız için hem de tüketicilerimiz için piyasaların istikrarlı olduğunu görmek önemli. Enflasyon bu yıl sonuna kadar yüzde 20'li rakamlara doğru inişe geçti ve inşallah sürümden kazanılacağı, sürümden kar edileceği döneme, normalleşmeye doğru devam ediyoruz. Bu bir dengeleme dönemi."

Gıda sektörü temsilcilerinin ramazan ayının sonuna kadar da fiyat artışı olmayacağını beyan ettiklerini aktaran Bolat, istikrarlı günler ve ayların devam edeceğini dile getirdi.

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