Ticaret Bakanı Bolat: Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla, ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." dedi.
Ankara
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu yükseltmesine ilişkin, "Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı artırıp ithalatı azaltma ve cari açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Anadolu Ajansının konuyla ilgili haberini alıntıladı.
Kredi notumuzun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabımızla ihracatı arttırıp ithalatı azaltma ve Cari Açığın düşürülmesi hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz . Ticaret Diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz. https://t.co/XhwJtM4wpr— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) March 9, 2024
Türkiye'nin kredi notunun daha da yükselmesi için yerli ve milli ticaret erbabıyla, ihracatın artırılıp ithalatın azaltılması ve cari açığın düşürülmesi hedefine her geçen gün daha da yaklaştıklarını belirten Bolat, "Ticaret diplomasimiz ile tüm dünyada Türkiye'nin küresel pazarda sesi olmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.