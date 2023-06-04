Ticaret Bakanı Bolat, bakan yardımcıları ve amirlerle ilk toplantısını yaptı
Ankara
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle ilk toplantıyı gerçekleştirdiklerini bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakan yardımcıları ve birim amirleriyle "bismillah" diyerek çalışmaya başladıklarını kaydetti.
Bakan Yardımcılarımız ve Birim Amirlerimiz ile “bismillah” diyerek çalışmaya başladık.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) June 4, 2023
Paydaşlarımız ile istişare içinde Ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılını hep beraber inşa edeceğiz.
Gayret bizden tevfik Allah'tan. pic.twitter.com/TiMl8ao8te
Bakan Bolat, paylaşımında, "Paydaşlarımız ile istişare içinde ülkemizin her bir ferdinin refahını artırmaya yönelik canla başla çalışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz. Gayret bizden tevfik Allah'tan." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.