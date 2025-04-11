Ticaret Bakanı Bolat, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarda bulundu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Khaleel ve Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop ile bir araya geldi.
Ankara
Bakan Bolat, söz konusu görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Szijjarto ile Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerine işaret eden Bolat, "Görüşme kapsamında, geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara çıkarmak konusunda kararlılığımızı vurguladık." ifadesini kullandı.
Bugün Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile Antalya Diplomasi Forumu vesilesiyle bir araya gelerek verimli bir görüşme gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 11, 2025
Görüşme kapsamında, geçtiğimiz yıl 4,5 milyar dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimizi 6 milyar dolara… pic.twitter.com/bo15DRmlK1
Bolat, bu hedefe ulaşma doğrultusunda gelecek ay Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Türkiye-Macaristan 9. Dönem Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın önemini bir kez daha teyit ettiklerini belirtti. Türk müteahhitlerin Macaristan'da üstelendiği yaklaşık 2 milyar dolarlık 68 projeden duydukları memnuniyeti dile getiren Bolat, yakın işbirliğinin başta Afrika, Ukrayna ve Türk Cumhuriyetleri'nde olmak üzere derinleşerek gelişmesi hususundaki kararlılığı vurguladı.
Görüşmede ayrıca, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sürecinde Macar Hükümetinin tam desteğini talep eden Bolat, "İş dünyamızın karşılaştığı haksız vize uygulamasının ve çalışma izinlerinin tedarikinde karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik adımlar beklediğimizi vurguladık. Türk taşımacılarının karşılaştığı kota sorununun aşılması ve BiReg sisteminin getirdiği ek maliyetlerin çözümü hususunda adım atılması gerektiğinin altını bir kez daha çizdik." değerlendirmesinde bulundu.
"Zrinyi 2026 Military Force Development Programı" çerçevesinde Ejder Yalçın zırhlı personel taşıyıcısının Macaristan'da üretilecek olmasının, savunma sanayisindeki işbirliğinin en önemli adımlarından biri olduğunu belirten Bolat, görüşmenin sonunda Szijjarto ile sık sık bir araya gelerek kazan-kazan ilkesi çerçevesinde ilişkilerin bir adım öteye taşınması hususunda mutabakata vardıklarını bildirdi.
"Tercihli Ticaret Anlaşması'nı yakın gelecekte hayata geçireceğiz"
Bolat, Maldivler Dışişleri Bakanı Khaleel ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geleceği hakkında verimli bir görüşme yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Kısa süre önce imzaladığımız Tercihli Ticaret Anlaşması'nı yakın gelecekte hayata geçireceğiz. Bu anlaşmanın ticari ve ekonomik işbirliğimize önemli katkı sağlayacağı konusunda hemfikiriz. Turizm alanında Maldivler'deki yatırım fırsatları hakkında bilgi veren Bakan Khaleel ile turizm sektörü başta olmak üzere diğer alanlarda karşılıklı yatırımları teşvik etmek konusunda mutabık kaldık."
"Senegal ile kazan-kazan politikası çerçevesinde işbirliğimizi sürdürüyoruz"
Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Senegal'in Ankara Büyükelçisi Moustapha Sokhna Diop'u da kabul ettiklerinin altını çizen Bolat, şunları kaydetti:
"Afrika'daki önemli ortaklarımızdan biri olan Senegal ile kazan-kazan politikası çerçevesinde ikili ticari ve ekonomik işbirliğimizi geliştirmeyi sürdürürken, Senagal'in altyapı ve kalkınma hedeflerine yönelik desteğimiz de tamdır. Türkiye olarak, Afrika'nın ve bölge ülkelerinin istikrarına büyük bir önem veriyoruz."
Ticaret Bakanı Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Omuraliev ile görüştü
Bolat, Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile görüştüklerini bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye ilişkin bilgi verdi.
Antalya Diplomasi Forumu marjında, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanychbek Omuraliev ile bir görüşme gerçekleştirdik.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 11, 2025
Türkiye olarak, ortak tarih, kültür ve değerlerden beslenen iş birliğimizin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğine inandığımız Türk… pic.twitter.com/6d6ocNYO03
Antalya Diplomasi Forumu marjında, Omuraliev ile görüşme gerçekleştirdiklerini bildiren Bolat, şunları kaydetti.
"Türkiye olarak, ortak tarih, kültür ve değerlerden beslenen işbirliğimizin gelişmesinde önemli bir rol üstlendiğine inandığımız Türk Devletleri Teşkilatının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteğimiz kararlılıkla devam etmektedir. Bölgesel ve küresel düzlemde çok taraflı işbirliğinin gelişimine katkı sağlayan önemli bir platform haline gelen Forum kapsamında dost ve kardeş Türk devletlerini aramızda görmekten, ortak vizyonumuzu ileriye taşıyacak yeni adımları değerlendirme fırsatı bulmaktan büyük memnuniyet duymaktayız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.