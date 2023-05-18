THY'den Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda indirimli bilet kampanyası
Türk Hava Yolları (THY), Avrupa'dan Türkiye'ye yapılacak uçuşlarda yüzde 25 indirimli biletleri satışa sundu.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruya göre, 18-22 Mayıs'ta alınacak biletler ile 18 Mayıs-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa'dan Türkiye'ye yüzde 25 indirimle seyahat edilebilecek.
✈️— Türk Hava Yolları (@TK_TR) May 18, 2023
Türkiye seyahatinin tam zamanı!
18 Mayıs - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Avrupa’dan Türkiye'ye %25 indirimle uçma fırsatı sizi bekliyor!
22 Mayıs 2023 tarihine kadar biletinizi satın alın, keşfetmenin tadını Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla çıkarma fırsatını kaçırmayın!
Kampanya; Almanya, Hollanda, Belçika, Avusturya, Birleşik Krallık, İsviçre, Fransa, Lüksemburg, İsveç ve Danimarka çıkışlı, Türkiye ve KKTC Ercan Havalimanı varışlı gidiş-dönüş uçuşlar için geçerli olacak.
Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye THY'nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.