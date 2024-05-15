Dolar
32.27
Euro
34.93
Altın
2,365.34
ETH/USDT
2,905.40
BTC/USDT
62,539.00
BIST 100
10,145.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleleri'nde düzenlenen TOBB Genel Kurulu'na katılıyor
logo
Ekonomi

THY, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nda dört ödül aldı

Türk Hava Yolları (THY), ekonomi dergisi Capital tarafından gerçekleştirilen "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nda dört ödüle layık görüldü.

Gökhan Yılmaz  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
THY, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nda dört ödül aldı

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da düzenlenen törende THY, "En Çok Kar Eden Şirket", "Türkiye'nin En Büyük İkinci Şirketi", "En Çok İhracat Yapan Şirket" ve "Ulaştırma Sektörü Birincisi" ödüllerini aldı.

Şirket adına ödül THY Genel Müdürü Bilal Ekşi'ye takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekşi, şunları kaydetti:

"Yerde, gökte ve dünyanın dört bir yanında görev alan 85 bin kişiyi aşan THY ailemizin çabasıyla bugün dünyanın sayılı hava yolu şirketlerinden birisi ve ülkemizin en değerli markasıyız. Dolayısıyla ben de bu gurur verici ödülleri tüm çalışma arkadaşlarım adına alıyorum. THY olarak biliyoruz ki hizmet süreçlerimizi ne kadar iyi geliştirirsek, çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu ne kadar artırırsak bayrağımızı da dünyanın dört bir yanında o kadar güçlü dalgalandırırız. Gökyüzündeki gurur yolculuğumuzda hedeflerimizi daha da geliştirmeye devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
EFES-2024 Tatbikatı kapsamında Azerbaycan, Libya ve Kuzey Makedonya ile müşterek eğitimler gerçekleştirildi
Kars'ta kar yağışı etkili oldu
BİK Analitik yazılımı, TSE tarafından tescillendi
Rize-Artvin Havalimanı'nı 2 yılda yaklaşık 2 milyon yolcu kullandı
Adalet Bakanı Tunç: Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin üzerine gidecektir

Benzer haberler

THY, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nda dört ödül aldı

THY, "Türkiye'nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması"nda dört ödül aldı

THY'nin yolcu sayısı 25 milyonun üzerine çıktı

THY ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile reklam filmi çekti

THY yeni kabin memuru alacak

THY yeni kabin memuru alacak

THY, Orta Doğu'dan Rize-Artvin Havalimanına haftada 2 charter sefer başlatacak

THY, Orta Doğu'dan Rize-Artvin Havalimanına haftada 2 charter sefer başlatacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet