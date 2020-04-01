Euro
7.30
Dolar
6.68
BIST 100
88,646.70
Altın
1,584.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu
logo
Ekonomi

THY: Operasyonel maliyetleri azaltma ve finansal likiditeyi artırma çalışmaları sürüyor

Türk Hava Yolları operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yapıldığını, bu kapsamda bazı maliyet azaltıcı tedbirlerin alındığını duyurdu.

Uğur Aslanhan   | 01.04.2020
THY: Operasyonel maliyetleri azaltma ve finansal likiditeyi artırma çalışmaları sürüyor

İstanbul

Türk Hava Yollarının (THY) Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, şirketin, yeni tip koronavirüs sebebiyle tüm dış hat uçuşlarını 27 Mart'ta durduğu, iç hat uçuşlarının ise önemli büyükşehirlere olmak üzere kısıtlı şekilde gerçekleştirildiği aktarıldı.

Ortaklığın, şirketin operasyonel maliyetlerini azaltmak ve finansal likiditesini artırmak için çalışmalar yaptığı dile getirilen açıklamada, "Personel giderleri ile ilgili gönüllü ücretsiz izin ve kısmi çalışma gibi maliyet azaltıcı tedbirler almaktadır. Planlanan yatırım kalemlerinden önemli bir bölümünü iptal etmektedir veya ertelemektedir. Ayrıca, yeni finansman imkanlarını değerlendirerek likidite seviyesini güçlü tutacak önlemleri almaktadır. Önemli tedarikçiler ile görüşülüp ödeme takvimlerinin revizesi üzerine çalışılmaktadır. Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerine çalışılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de koronavirüs yasaklarına uymayan Ultra-Ortodoks Yahudiler salgını nasıl etkiledi?
İtalya'da Kovid-19 karantinası 10 gün uzatıldı
MSB: Sağlık malzemelerini taşıyan TSK'ye ait uçak İspanya'ya iniş yaptı
'Talebi artan ürünlerde haksız fiyat artışı uygulayanlarla ilgili karar yarın yayımlanacak'
Arap ülkelerinde koronavirüs vakaları artıyor

Benzer haberler

THY: Operasyonel maliyetleri azaltma ve finansal likiditeyi artırma çalışmaları sürüyor

THY: Operasyonel maliyetleri azaltma ve finansal likiditeyi artırma çalışmaları sürüyor

THY'nin bugünkü iç hat seferleri için 1062 yolcu rezervasyon yaptırdı