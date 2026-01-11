Dolar
Ekonomi

THY Genel Müdürü Ekşi şirketin yolcu memnuniyet oranlarının yükseldiğini bildirdi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirketlerine memnuniyet oranlarının yükseldiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 11.01.2026 - Güncelleme : 11.01.2026
THY Genel Müdürü Ekşi şirketin yolcu memnuniyet oranlarının yükseldiğini bildirdi

İstanbul

Ekşi, sosyal medya hesabından müşteri memnuniyet araştırma sonuçlarını paylaştı.

Şirketin net tavsiye skorunun 2024 yılına göre 10 puan artarak 51 puana eriştiğini belirten Ekşi, "Kabin ekibimizden genel memnuniyet yüzde 91'e ulaştı. Kalite, konfor ve emniyet ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
