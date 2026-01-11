THY Genel Müdürü Ekşi şirketin yolcu memnuniyet oranlarının yükseldiğini bildirdi
Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcuların şirketlerine memnuniyet oranlarının yükseldiğini duyurdu.
Ekşi, sosyal medya hesabından müşteri memnuniyet araştırma sonuçlarını paylaştı.
Müşteri Memnuniyet Araştırma sonuçlarımızdan birkaç bilgi:— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 11, 2026
✅️Net Tavsiye Skorumuz 2024 yılına göre 10 puan artarak 51 puana erişti.
✅️Kabin ekibimizden genel memnuniyet %91'e ulaştı.
Kalite, konfor ve emniyet ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz. 🛫
Şirketin net tavsiye skorunun 2024 yılına göre 10 puan artarak 51 puana eriştiğini belirten Ekşi, "Kabin ekibimizden genel memnuniyet yüzde 91'e ulaştı. Kalite, konfor ve emniyet ile sizlere hizmet etmekten mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.