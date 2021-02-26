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Ekonomi

TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı

TESK Genel Başkanı Palandöken,esnafın bankalardan aldığı ticari ve ihtiyaç kredilerinin ödemekte çok zorlandığını belirterek, "Tüm borçların ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı." ifadesini kullandı.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 26.02.2021
TESK'ten bankalara 'Esnafın kredi borcu 2022'ye ertelensin' çağrısı

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yazılı açıklamasında, esnafın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zor zamanlar geçirdiğine dikkati çekti.

Esnafın kamu bankaları ve özel bankalara olan ihtiyaç veya ticari kredi borcu ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini kaydeden Palandöken, "Esnafımız bankalardan aldığı ticari kredi veya ihtiyaç kredilerinin ödemelerinde çok zorlanıyor ve iş yerleri açılsa bile en az 2-3 yıl tüm
kazancı bu borçların ödemesine gidecek. Tüm borçların ertelenmesi için bankalar elini taşın altına koymalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, salgın nedeniyle verilen desteklerden yararlanamayan ve zor günleri kredi çekerek atlatmaya çalışan esnafın umutla iş yerlerini açmayı beklediğini bildirdi.

Esnafın iş yerini açtıktan sonra birikmiş borçlarını ödemesi için çalışacağını ifade eden Palandöken şunları kaydetti:

"İş yeri açılmadan önce de açıldıktan sonra da bu borçları, diğer SGK primleri, vergi borçları, yapılandırma taksitleri gibi ödemeler hep üst üste geldi. Esnafımızın 31 Aralık 2020 öncesi dönemde Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) aracılığıyla Halkbank'tan aldığı kredilerin 2021'in ilk 6 ayındaki ödemeleri ertelenmişti. Diğer tüm kamu ve özel bankalar da bu rahatlatıcı kararı örnek almalı. Esnafın ticari ve ihtiyaç kredileriyle diğer tüm borçları 2022'ye ertelenmeli."

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