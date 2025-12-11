Dolar
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “İnsan Hakları Kurumları Değerlendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
Dünya

ECB, küçük bankalar için daha basit kurallar önerisinde bulunacak

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'na, banka düzenlemelerinin basitleştirilmesi, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılması önerisinde bulunacağını duyurdu.

Bahattin Gönültaş  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
ECB, küçük bankalar için daha basit kurallar önerisinde bulunacak

Berlin

ECB'den yapılan açıklamada, AB Komisyonu'na 2008 küresel finansal krizden sonra oluşturulan karmaşık banka düzenlemelerinin basitleştirilmesinin önerileceği belirtildi.

Önerilerin merkez bankası başkanlarından oluşan bir uzmanlar komisyonu tarafından geliştirildiği aktarılan açıklamada, söz konusu öneriler arasında sermaye gevşetme tedbirlerinin yer almadığı kaydedildi.

Açıklamada, önerilerin, Avro Bölgesi'nde bankaların potansiyel şoklara karşı bulundurması gereken sermaye tamponlarının sayısını azaltmaya odaklandığı, ancak bunun sermaye gereksinimleri düşürülmeden yapılmasını öngördüğü vurgulandı.

ECB'nin önerilerinin, küçük bankalar için daha az rutin zorunlu raporlama veya tüm bankaların belirlemesi gereken belirli temel rakamların hesaplanmasının basitleştirilmesi gibi kolaylıklar sağlayacağı aktarıldı.

