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Ekonomi

TESK Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konfederasyon adına teşekkür ettiklerini bildirdi.

Enes Duran   | 17.05.2021
TESK Genel Başkanı Palandöken, hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa yönelik açıkladığı desteklere ilişkin paylaşımda bulundu.

Destek paketi kapsamında, kahvehane, pastane, internet kafe gibi işletmelere 5 bin lira hibe desteği verileceğini belirten Palandöken, "Bakım onarım, tamirat, hırdavatçı gibi işletmelere ise 3 bin lira karşılıksız hibe desteği açıklayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a camiamız adına teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

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