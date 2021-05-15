Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini bildirdi

TESK Genel Başkanı Palandöken, esnaf ve sanatkarların iş yerlerini 17 Mayıs'ta yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 15.05.2021
TESK Başkanı Palandöken pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini bildirdi

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'e kadar süreceğini anımsattı.

Esnaf ve sanatkarın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığına işaret eden Palandöken şunları kaydetti:

"Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkarlarımızın iş yerleri 17 Mayıs Pazartesi günü yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden, pazartesi günü beklenmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli ve çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde endişeli bekleyişe bir son verilmelidir. Belirsiz bekleyiş esnafımızı tedirgin etmektedir."

Esnafın salgının başından beri yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Palandöken, işletmelerin son 3 dini bayram ile özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini bildirdi. Palandöken, "Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19'dan 3 bin 890 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da son 24 saatte 2 bin 211 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Japonya Pfizer'dan 50 milyon doz Kovid-19 aşısı daha alacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Dünya genelinde 1 milyar 400 milyondan fazla doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

TESK Başkanı Palandöken pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini bildirdi

TESK Başkanı Palandöken pazartesi günü tüm işletmelerin açılmasını beklediklerini bildirdi

YHT'ler, Marmaray ve Başkentray, 17 Mayıs'tan itibaren tam kapanma öncesindeki sefer saatlerinde hizmet verecek

Muş'ta polisler 'tam kapanma' sürecinde yaşlılara devletin şefkatli elini uzatıyor

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişi hakkında işlem yapıldı

Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 79 bin 186 kişi hakkında işlem yapıldı
Tam kapanma döneminde her gün bir Osmanlı eseriyle evlere konuk oluyor

Tam kapanma döneminde her gün bir Osmanlı eseriyle evlere konuk oluyor
Tam kapanma sonrası kısıtlamaların kademeli kaldırılması önerisi

Tam kapanma sonrası kısıtlamaların kademeli kaldırılması önerisi