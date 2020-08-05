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Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: Ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı

TESK Genel Başkanı Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı." ifadesini kullandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 05.08.2020
TESK Başkanı Palandöken: Ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı." ifadesini kullandı.

Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, son dönemde ekonomiye yönelik alınan kararlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Esnafa sağlanan desteklere ve ihracattaki olumlu gelişmelere dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın almış olduğu ekonomik tedbirler piyasaları canlandırdı. Şu anda başta Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinden gelecek turistlerle ekonomi daha da canlanacak. Kapalı iş yerlerinin de açılmasıyla piyasalar hareketlenecek."

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