Dolar
32.36
Euro
34.95
Altın
2,293.99
ETH/USDT
3,683.60
BTC/USDT
69,371.00
BIST 100
10,138.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Havalimanı'nda 1. etap inşaat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunuyor Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul’da Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşuyor
logo
Ekonomi

TEMSAN ve TKİ, Türkiye Çevre Haftası'na özel fidan dikim etkinliği düzenledi

Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ (TEMSAN) ve Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Kurumu işbirliğiyle Türkiye Çevre Haftası kapsamında 500 meşe fidanı toprakla buluşturuldu.

Duygu Alhan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
TEMSAN ve TKİ, Türkiye Çevre Haftası'na özel fidan dikim etkinliği düzenledi

Ankara

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, etkinliğin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TEMSAN Genel Müdürü Fatih Öztürk, TKİ Genel Müdürü Abdullah Çiftçi ve beraberindeki heyetin katılımıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Meşe palamutlarının 7 Haziran'da TEMSAN'ın Ankara-Yenimahalle kampüsünde toprakla buluştuğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu projenin en anlamlı yanı ise kadim zamanlardan beri bilgeliğin, gücün ve uzun ömrün sembolü olan meşe fidanları TKİ Genel Müdürlüğü bahçesindeki 40 yıllık meşe ağaçlarının palamutlarından elde edilmesidir. Gelecek kuşaklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere katkıda bulunan herkese müteşekkiriz."

Çevrenin ve doğal güzelliklerin korunmasına yönelik farkındalığın artırılması hedefiyle her yıl 5 Haziran'da kutlanan Dünya Çevre Günü içinde bulunulan hafta, Türkiye Çevre Haftası olarak ilan edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı
Bakan Yerlikaya, öğretim üyesinin Munzur Çayı'nda keman çaldığı görüntüleri paylaştı
Bakan Fidan: Bugün D-8 ülkeleri olarak İstanbul'dan Filistin'e desteğimizi en güçlü şekilde duyuruyoruz
Çeşme'deki otellerin bayram tatilini dolu geçirmesi bekleniyor
RÖPORTAJ - Okan Bayülgen'den çağrı: "Filistin konusunda birleşelim"

Benzer haberler

TEMSAN ve TKİ, Türkiye Çevre Haftası'na özel fidan dikim etkinliği düzenledi

TEMSAN ve TKİ, Türkiye Çevre Haftası'na özel fidan dikim etkinliği düzenledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet