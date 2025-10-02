Teknoloji ve yatırım dünyası Boğaziçi Ventures AI Summit 2025'te bir araya geldi
Boğaziçi Ventures ev sahipliğinde, Türk Telekom ana sponsorluğunda düzenlenen Boğaziçi Ventures AI Summit 2025 teknoloji, yatırım ve finans dünyasını bir araya getirdi.
İstanbul
Bu yıl üçüncüsü "Colors of A.I." temasıyla düzenlenen zirvede, yapay zekanın farklı alanlardaki etkileri masaya yatırıldı.
Teknoloji profesyonelleri, yatırımcı, girişimci ve akademisyenleri bir araya getiren etkinlik, yapay zekanın teknolojik bir gelişme olmasının yanı sıra ekonomik, kültürel, sosyal ve etik boyutlarıyla da değerlendirileceği bir platform sunuyor.
Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Agah Uğur ile Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Türkiye Bilişim Vakfı Başkanı Faruk Eczacıbaşı'nın açılış konuşmalarını yaptığı etkinliğin uluslararası ana konuşmacısı 2468 Ventures Kurucu ve Yönetici Ortağı Pankaj Kedia oldu.
Boğaziçi Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Uğur, zirveye ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, yapay zekanın toplumsal ve ekonomik hayatta köklü değişiklikler oluşturacağını söyledi.
Uğur, çok önemli bir dönemden geçildiğini, bu dönemin yeni başladığını dile getirerek, artıları ve eksileri çok olan bir dönem yaşanacağını vurguladı.
Yapay zekanın getirdiği teknolojik devrimin etkilerinin çok fazla olacağını ancak insanların bu durumun farkında olmadığını ifade eden Uğur, zirvenin farkındalık oluşturma açısından değerli olduğunu kaydetti.
Uğur, yüksek katılımlı şekilde gerçekleştirdikleri zirvenin gençler için de önemli fırsatlar sunduğunu anlatarak, şöyle devam etti:
"Burada düşüncelerini paylaşacak insanlar çok kıymetli. Hem yapay zekanın geleceğine yönelik gelişmeleri öğreniyoruz hem de teknolojinin nasıl uygulanacağına yönelik örnekler görüyoruz. Dolayısıyla hem kişisel gelişim hem de iş hayatı için çok faydalı oluyor.
Öte yandan, biz Boğaziçi Ventures olarak erken aşama teknoloji şirketlerine yatırım yapıyoruz. İlk fonumuzdaki 5-6 şirket yapay zekayı ileri seviyede kullanıyor. Türkiye'de artık bir farkındalığı geçtik, kullanım sofistikasyonuna geldik. Bu da dalga dalga yayılacaktır."
"Daha çok kaynak aktarılması, daha çok yatırım yapılması lazım"
Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek de Türkiye'nin yapay zeka girişimlerinde önemli bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.
Yapay zekayı "temel yapay zeka teknolojileri", "altyapı" ve "Applied AI" olarak üç kategoriye ayırdıklarına değinen Özistek, Türkiye'nin Applied AI'da oldukça güçlü olduğunu vurguladı.
Özistek, "(Applied AI'da) Her gün yeni, iyi, kaliteli girişimler, kurucular çıkıyor ve dünyada da aslında hızla Türkiye'nin söz sahibi olmaya başladığı bir alan. Bunu çok net söyleyebilirim." dedi.
Özistek, Türkiye'de yapay zeka şirketlerinin yükselişine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Yapay zeka deyince 'Türkiye'den yapay zeka şirketi çıkar mı?' gibi sorulara da denk geliyoruz. Temel yapay zeka teknolojilerini geliştiren zaten çok az şirket ve ülke var. Ancak bunları kullanarak farklı sektörlere hizmet veren, farklı sektörleri baştan yaratacak işler yapan uygulama seviyesi yapay zeka teknolojisi şirketleri Türkiye'den oldukça çok çıkıyor. Globalde de adından söz ettiren, ölçeklenen şirketleri görüyoruz."
Türkiye'nin yapay zekada gelecekte daha güçlü bir pozisyon alabileceğine işaret eden Özistek, "Eğer yapay zekada doğru pozisyon alırsak dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içinde de yer alabiliriz. Henüz o noktada değiliz ama kötü bir noktada da değiliz. Daha çok kaynak aktarılması, daha çok yatırım yapılması lazım." şeklinde konuştu.
Özistek, hem yapay zeka hem de yapay zeka dönüşümünden pozitif etkilenecek şirketlere yatırım yaptıklarını vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz bir yatırım şirketiyiz. İşimiz etkinlik yapmak değil ama ekosistemin gücüne çok inanıyoruz. Bundan 12 sene önce Türkiye'deki ilk oyun şirketini sattığımızda yabancı yatırımcıların ilgisi yoktu. Türkiye'de oyun üretildiğinden haberleri bile yoktu. Bugün ise durum tam tersi. Yapay zekada da benzer bir ekosistem inşa etmemiz lazım. Konferansın da amacı köprüler kurmak."
"Aynı zamanda mentörlük de yapıyoruz"
BV Portföy Genel Müdürü Zeynep Özgür Çağlayan da Türkiye'de yapay zekanın erken olgunluk döneminde olduğunu söyledi.
Çağlayan, Türkiye'nin genç ve yetenekli bir nüfusunun olduğunu belirterek, "Artık yavaş yavaş beyin göçünün azaldığını görmek, girişimcilerin değer görmesi ve yatırımcıların da onları fark ettiğini görmek mümkün aslında." diye konuştu.
Özellikle kuzey bölgelerinden ve Avrupa tarafından Türkiye'ye yatırımcıların ilgisinin arttığını görmenin mümkün olduğunu, hem devlet hem de özel sektör tarafında teknoloji ve yapay zeka girişimcilerine yatırımların arttığını dile getiren Çağlayan, şöyle devam etti:
"Biz BV Portföy olarak aslında kendimizi teknoloji ve yapay zeka yatırımlarında bir köprü olarak konumlandırıyoruz. Öncelikle girişimcilerimizle yatırımcılarımızı bir araya getiriyoruz. Bu sadece finansal destek olarak değil, aslında bu bir yolculuk. Onlara finansal desteği sağlarken aynı zamanda mentörlük de yapıyoruz."
Çağlayan, daha önce oyun, fintech, müşteri çözümleri gibi sektörlere yatırım yapılırken artık yeşil enerji, iklim, sanayi teknolojileri gibi alanlardaki yatırımların arttığını ifade ederek, "Yatırımcılar da bu konuda bilgi alıyor, belki akıllarında bir fikir var. Bu fikrin yapay zekayla bağdaşıp bağdaşmayacağını ve karşılığında yatırımcıdan destek alıp alamayacağını değerlendiriyor. Tüm bunları ekosistemin buluşma noktası olarak konumlandırabiliriz." şeklinde konuştu.
2468 Ventures Kurucu ve Yönetici Ortağı Pankaj Kedia da Türkiye'de yapay zekanın hızlı bir yükseliş içinde olduğunu söyledi.
2468 Ventures Kurucu ve Yönetici Ortağı Pankaj Kedia da Türkiye'de yapay zekanın hızlı bir yükseliş içinde olduğunu söyledi.

Zirvenin katılımcılara sağladığı fırsatları da değerlendiren Kedia, "Zirveye katılanların iş dünyasından, girişimcilerden ve yatırımcılardan oluşması, herkese değer katıyor. Türkiye'deki şirketlere mesajım, sadece Türkiye için değil, tüm dünya için üretim yapmaları." dedi.