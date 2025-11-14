Dolar
42.30
Euro
49.21
Altın
4,088.02
ETH/USDT
3,130.60
BTC/USDT
94,415.00
BIST 100
10,565.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saati uzatıldı

Takasbank, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda (TEFAS) TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığını duyurdu.

Bahar Yakar  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saati uzatıldı

İstanbul

Takasbank'tan yapılan açıklamada, TEFAS'ta son dönemde işlem gören fon sayısı ve yatırımcı sayısındaki gelişime bağlı olarak, gerçekleşen işlem hacimlerinde ve talimat sayılarında önemli artış meydana geldiği kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, bu kapsamda, Platforma üye kuruluşlardan gelen talepler ve diğer organize piyasaların kapanış ve takas saatleri dikkate alınarak, TL nakit yükümlülük yerine getirme saatinin 15.00'ten 16.00'ya uzatıldığı belirtildi.

Halihazırda uygulanmakta olan "aynı gün valörlü işlemlere ait talimat kabul son saati" (13.30) ve alım/satım işlemlerine ilişkin "netleştirme saati"nde (14.00) bir değişikliğe gidilmediği ifade edilen açıklamada, ilgili işlem saatlerinde bir değişiklik yapılması halinde tekrar bilgilendirme yapılacağı bildirildi.

Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı, düzenlemeye ilişkin, yatırımcı işlemlerindeki yoğunluğun sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde yönetilmesinin öncelikleri olduğunun altını çizerek, "Piyasa işleyişini desteklemek ve operasyonel süreçlerde oluşabilecek sıkışıklıkları gidermek amacıyla TL nakit yükümlülüğü saatinde revizyona gittik. Tüm paydaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunmayı sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem bölgemizdeki 350 bininci konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz
Kapalıçarşı'daki döviz istasyonları üzerinden para aklandığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 26 zanlı tutuklandı
Emine Erdoğan: Birleşmiş Milletler'den dünyaya sunulan evrensel nitelikteki bu çağrı İstanbul'dan yeniden yükseliyor
Bakan Yumaklı, Hırvatistan'daki uçak kazasında şehit olan pilot Hasan Bahar'ın ailesini ziyaret etti
KKTC'nin kuruluşunun 42. yıl dönümü için Ankara'da resepsiyon düzenlendi

Benzer haberler

TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saati uzatıldı

TEFAS'ta TL nakit yükümlülük yerine getirme saati uzatıldı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet