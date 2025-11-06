Dolar
Ekonomi

TEDAŞ, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu personeline elektrik ve iş güvenliği eğitimi başlattı

TEDAŞ'ın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) personeline yönelik 6 hafta sürmesi öngörülen elektrik ve iş güvenliği eğitimi başladı.

Fuat Kabakcı  | 06.11.2025 - Güncelleme : 06.11.2025
TEDAŞ, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu personeline elektrik ve iş güvenliği eğitimi başlattı

Ankara

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, TEDAŞ ve KIB-TEK işbirliğiyle hayata geçirilen program kapsamında, KKTC'de elektrik dağıtımında çalışan personele iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri veriliyor.

KKTC'de 6 hafta sürmesi planlanan eğitim 12 Aralık'ta sona erecek.

Eğitim programı kapsamında, KIB-TEK'te görev yapan mühendis ve teknisyenler elektrik sistemleri ile iş sağlığı ve güvenliği konularında hem teorik hem de uygulamalı saha eğitimi alacak. 130 KIB-TEK personelinin katılacağı eğitimler, TEDAŞ'ta görev yapan uzman eğitmenler tarafından yürütülecek.

Her biri beş gün sürecek eğitimler, altı ayrı grup halinde gerçekleştirilecek. Eğitim programında, "Temel Elektrik, Transformatörler, Kesiciler, Drop Fuse Sigortalar, Recloserlar, Topraklamalar ve İş Güvenliği, Havai Hatlar ve Yer Altı Kabloları ile Yüksekte Çalışma Eğitimi" başlıkları yer alıyor.

Teorik derslerin yanı sıra saha uygulamalarının da yapılacağı eğitim programının sonunda katılımcılara sertifika verilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır.
