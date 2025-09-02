Dolar
Ekonomi

TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması e-Devlet kapısı üzerinden hizmete başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü ile Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği işbirliğiyle geliştirilen "Elektrik Arıza İhbar Uygulaması" e-Devlet Kapısı üzerinden de erişilebilir hale getirildi.

Gülşen Çağatay  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
TEDAŞ Elektrik Arıza İhbar Uygulaması e-Devlet kapısı üzerinden hizmete başladı

Ankara

Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ (TEDAŞ)'tan yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintileri, arızaları ve sokak aydınlatma sorunlarını bildirmek isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden hızlı ve güvenli şekilde ihbarda bulunabilecek.

Uygulama, ilk olarak 2019'da "Aydınlatma Mobil Takip Uygulaması" adıyla sokak aydınlatma arızalarını bildirmek amacıyla kullanıma sunulmuştu.

2023'te yapılan iyileştirmeyle uygulamanın kapsamı, elektrik kesintileri ve genel arıza ihbarlarını da kapsayacak şekilde genişletilmişti.

Şu ana kadar 700 binden fazla kullanıcı tarafından indirilen uygulama üzerinden yapılan 2 milyona yakın ihbar çözüme kavuşturuldu.

Uygulama, "iOS: App Store", "Android: Google Play" ve "Huawei App Gallery: App Gallery" aracılığıyla indirilebiliyor.

