TEB Genel Müdürü Leblebici: Büyümenin ivmesi, yeni şirket satın alımlarının kapısını açar
Türk Ekonomi Bankası Genel Müdürü Leblebici, "2020 yılı, büyümenin ivmesini gören yabancı yatırımcı açısından da yeni şirket satın alımlarının kapısını açar." dedi.
İstanbul
Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici, "Bankacılık Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine, bankacılık sektörü, Türkiye ekonomisi ve TEB'in performansına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
2019 yılının 2018'de çok da hak edilmeyen bir dalgalanmadan çıkılan, içinde seçimleri barındıran, Türkiye'nin yapması gereken haklı bir Suriye operasyonunun gerçekleştirildiği dengelenme yılı olduğunu söyleyen Leblebici, dolayısıyla, öngörülebilirliğin kısıtlı ve belirsizliğin fazla olduğunu belirtti.
Leblebici, bu belirsizliklerin önemli bir bölümünün artık geride kaldığının altını çizdi. Türk ekonomisinin aktörleri açısından 2019'un hem bankaların hem de şirketlerin "dalgalanmanın yarattığı etkileri" detaylı analiz ettiği bir dönem olduğunu ifade eden Leblebici, "Dolayısıyla 2019'u, bir başka ifadeyle, 'işleri rayına koyma yılı' olarak görebiliriz. 2020 ise 'işler rayına girdi, bundan sonra nasıl daha iyi büyürüz' yılı olacak." diye konuştu.
"2020'de dünya ekonomisinin görünümü, Türkiye'yi desteklemeye devam edecek"
Ümit Leblebici, öngörülebilirliği yüksek bir yıla girildiğini ve artan öngörülebilirliğin her zaman yatırım iştahını artırdığına dikkati çekti.
"Makro ekonomik resim de bize dengeleme diye başladığımız sürecin adım adım yeniden büyüme sürecine girmeye başladığını gösteriyor." diyen Leblebici, kredi kanalları ve bankaların kredi verme iştahının açık olduğunu vurguladı.
Leblebici, kredi talebinin de daha pozitif bir tablo sergileyeceğini ve üstelik, bunu destekleyici politikaların da mevcut olduğunu söyledi.
Artık çarkların yeniden harekete geçmesi ve büyümenin tetiklenmesi gerektiğini dile getiren Leblebici, şunları kaydetti:
"Ekonomide sıçramaların görülebileceği 2020’de yüzde 4 büyüme potansiyeli mevcut. 2019'da dünya ticaretine damga vuran bir önemli gelişmeye de değinmek gerekir. Geride bıraktığımız yılda dünya ekonomilerini en çok ticaret savaşları etkiledi. Bu savaşlar devam edecek. Bizim de bunlara hazırlıklı olmamız gerek. Yeni ticari iş birlikleri, serbest ticaret anlaşmaları kurgulamamız lazım. Brexit'ten minimum etkilenecek bir anlaşma ortamı yaratıyor olabilmemiz lazım. Öte yandan; 2020'de dünya ekonomisinin görünümü, Türkiye'yi desteklemeye devam edecektir. Sistem artık çok fazla dalgalanmaya da izin vermez. Kur dalgalanması sırasında kısa vadeli getiri peşinde koşan yabancı yatırımcıların yerine şu an için uzun vadeli yatırımcılar kaldı. 2020 yılı, büyümenin ivmesini gören yabancı yatırımcı açısından da yeni şirket satın alımlarının kapısını açar."
"Enflasyon tahmini yüzde 8 civarı"
TEB Genel Müdürü Leblebici, 2020 yılında kurdaki dalgalanma beklenilenden daha düşük olursa, daha düşük enflasyonla karşılaşılacağını söyledi.
Piyasanın yüzde 10'lu enflasyonları beklediğini belirten Leblebici, makro verilere ilişkin şu öngörülerde bulundu:
"Benim tahminim ise enflasyonun yüzde 8 civarlarında olacağı yönünde. Faizde iyimserim ve faizde tek haneyi göreceğimize inanıyorum. Şu an itibariyle cari dengede pozitifteyiz, çok az bir negatife geçiş olabilir. Stokları yeniden yerine koymak için ithalat yapmamız gerekecek, bu gelişme de çok minimal, yani yüzde 1 açıkla 6-7 milyar dolar gibi bir seviye olacaktır."
"Merkez Bankası, faizleri tek haneye kadar indirecek"
Ümit Leblebici, yüksek dalgalanma ile karşı karşıya kalınan bir dönemden geçildiğini anlattı. Sonuçta yüksek faizin, dalgalanmaları önlemek için kullanılan bir enstrüman olduğunu belirten Leblebici, gelişmekte olan piyasalarda yaşanan faiz indirme eğilimiyle şimdi global konjonktürün Türkiye'ye faizleri normalize etme şansını verdiğini aktardı.
Merkez Bankasının da faiz indirimleri ile ekonomiyi canlandırmak için gereken zamanda gereken hamleyi yaptığını ifade eden Leblebici, zamanlaması daha çok dış gelişmelere bağlı olsa da, bugün bulunulan noktada dış ortamın yeni faiz indirimlerini hala destekleyici nitelikte olduğunu söyledi.
Leblebici, gelecek dönemde kurun yatay kalma ihtimalinin hayli yüksek, üstelik enflasyon datasının daha da aşağılara gelmesinin mümkün olduğuna dikkati çekti.
Bunun da Merkez Bankasının yeni faiz indirimlerinde elini rahatlatacağını belirten Leblebici, şöyle devam etti:
"Bir süreden beri ekonomiyi dengelemek için faizi aşağıyı indirmeye çalışan Merkez Bankası, bundan sonraki süreçte faizleri tek haneye kadar indirecektir. İlk çeyrekte yavaş yavaş tek haneyi görmeye başlarız ya da çok yaklaşırız diye düşünüyorum. Büyük merkez bankaları açısından da 2020 yılı yine aksiyonların alınmaya devam ettiği bir yıl olacak. Hala tam anlamıyla toparlanamayan Avrupa için ECB, ekonomiyi teşvik etmek için çalışmaya devam eder. ABD'de ise Fed faiz hareketinin sonuna gelse de bilanço genişlemesini en az bir yıl daha sürdürür."
"Tüketici kredilerinde yüzde 50'nin üzerinde büyüme görünüyor"
Ümit Leblebici, TEB'in KOBİ Bankacılığında kaslarının her zaman kuvvetli olduğunu belirtti. 2019'da KOBİ Bankacılığındaki paylarını belli bir dengede tutarak bireysel ve kurumsal bankacılıkta teknolojinin de verdiği güçle daha atak hareket ettiklerini anlatan Leblebici, bu dönemde TEB'e özel Kadın Bankacılığı ve Girişim Bankacılığı gibi segmentlerin de bankaya son derece faydası olduğunu aktardı.
Bireysel Bankacılıkta, tüketici kredilerinde önemli bir büyüme kaydettiklerini ifade eden Leblebici, bu büyümenin beraberinde yeni müşteri de getirdiğini dile getirdi.
Leblebici, TEB'in 2019 ve 2020 yılına bazı verilerine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:
"2019 yılı sonunda büyümemizin tüketici kredilerinde yüzde 50'nin üzerinde, kurumsal bankacılık tarafında ise yüzde 26-27 civarında olacağı görünüyor. Mevduat tarafında son 5 senede aktif mevduat müşterimizi 2,5-3 katına çıkartmış durumdayız. 2020 yılında kazandığımız bu momentumu dengeleyerek devam etmek istiyoruz. KOBİ kredilerinde sektörün 2-3 puan üzerinde büyümeyi hedefliyoruz. Kurumsalda ise rekabetin artmasını bekliyoruz. O nedenle de kurumsal kredilerde pazara yakın bir büyüme planlıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.