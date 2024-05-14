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Ekonomi

TDT ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı arasında "Ortak Çalışma Planı" imzalandı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı arasında, TDT-Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin geliştirilmesini desteklemek üzere "Ortak Çalışma Planı" imzalandı.

Faruk Hanedar  | 14.05.2024 - Güncelleme : 14.05.2024
TDT ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı arasında "Ortak Çalışma Planı" imzalandı

İstanbul

TDT tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile Budapeşte'de bir araya geldi.

Görüşmede Bakan Szijjarto, Budapeşte'deki TDT Temsilciliğinin faaliyetleri, Türk Yatırım Fonu (TYF) ile Temsilcilik çerçevesinde kurulan Kuraklık Önleme Enstitüsünün faaliyete geçirilmesi ve Macaristan'ın TYF'ye muhtemel üyeliği gibi çeşitli konulardan bahsetti.

Macaristan'ın temmuzda başlayacak AB Dönem Başkanlığı sürecinde TDT-AB ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik Macaristan Dışişleri Bakanlığı ile TDT arasındaki Ortak Çalışma Planı'nın da ele alındığı görüşmede Szijjarto, önümüzdeki dönemde Macaristan'da yapılması planlanan TDT toplantı ve etkinliklere değindi.

Szijjarto, Macaristan'ın TDT ve Teşkilata üye ülkelerle çok yönlü işbirliğini daha da güçlendirme yönündeki güçlü kararlılığını yineledi.

Büyükelçi Ömüraliyev, Macaristan'ın 2018 yılında TDT'de gözlemci statüsü kazanmasının ardından ikili ve çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi ve Macaristan ile işbirliğinin arttırılması konusunda gösterilen kararlılıktan dolayı Türk Devletlerinin memnuniyet duyduğunu vurguladı.

Macaristan'ın Türk Devletleri için değerli bir ortak haline geldiğini vurgulayan Ömüraliyev, TDT 10. Zirvesi Eylem Planı'nın uygulanması için atılan somut adımlar, temmuzda Azerbaycan'da düzenlenecek Şuşa Gayriresmi Zirvesi ve Ekim 2024'te Bişkek'te düzenlenecek TDT 11. Zirvesi hazırlıkları hakkında Szijjarto'yu bilgilendirdi.

Ömüraliyev, 2024'te TDT-AB ilişkilerinin geliştirilmesini desteklemek üzere TDT ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Ortak Çalışma Planı"nın önemine dikkati çekti.

Toplantının ardından 2024 yılında TDT-AB ilişkilerinin geliştirilmesini desteklemek üzere TDT ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanlığı arasında "Ortak Çalışma Planı" imza töreni yapıldı.

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