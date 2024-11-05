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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi

Mahmut Çil  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 7 milyar 500 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.

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