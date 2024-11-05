TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 7 milyar 500 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 7 milyar 500 milyon liralık teklif geldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.