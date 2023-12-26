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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif 130 milyar 263 milyon lira oldu.

Burhan Sansarlıoğlu  | 26.12.2023 - Güncelleme : 26.12.2023
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 60 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşen tutar 59 milyar 999 milyon 800 bin lira olurken, ihaleye 130 milyar 263 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 41,85, maksimum faiz oranı yüzde 42,35, ortalama faiz oranı ise yüzde 42,27 olarak ilan edildi.

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