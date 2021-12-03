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Ekonomi

TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edildiğini bildirdi.

Belgin Yakışan Mutlu   | 03.12.2021
TCMB'den doğrudan döviz müdahalesi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruda, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası, en son 1 Aralık Çarşamba günü piyasaya satım yönünde doğrudan müdahalede bulunmuştu. Söz konusu müdahale, 2014'ten bu yana ilk kez yapılmıştı.

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