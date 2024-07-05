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Ekonomi

TCMB'den "Carry Trade" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal okuryazarlık ve ekonomi eğitimi faaliyetleri kapsamında, "Herkes İçin Ekonomi" mikro sitesinde "Carry Trade" başlıklı yeni bir video yayınladı.

Serhat Tutak  | 05.07.2024 - Güncelleme : 05.07.2024
TCMB'den "Carry Trade" başlıklı finansal okuryazarlık videosu

İstanbul

Carry trade, işlemlerinin örneklerle açıklandığı videoda, şu ifadeler kullanıldı:

"Yatırımcıların, düşük faizli para birimlerinden borç alarak daha yüksek faizli para birimlerine yatırım yapmasına carry trade denir. Carry trade işlemleri, döviz kuru değişmediği sürece iki ülke arasındaki faiz farkı kadar getiri potansiyeli taşır. Bu işlemlerin getiri sağlanmasına etki eden en önemli unsur döviz kurlarıdır. Çünkü, yüksek faizli para biriminin, aradaki faiz farkından daha çok değer kaybetmesi halinde yatırımcı için zarar oluşur."

Videoda söz konusu işlemlerin nasıl çalıştığı bir örnekle anlatılırken, carry trade işlemlerinin her zaman karla sonuçlanmayabileceği uyarısında bulunuldu.

Carry trade işlemlerinin yatırımcıların kur beklentilerini yansıttığı ifade edilen videoda, bu işlemlerin uluslararası fon akışlarının yönünün belirlenmesi açısından oldukça önemli olduğu kaydedildi.

Videoda, bu işlemleri yapan yatırımcıların döviz kurundaki oynaklığı ve oluşabilecek riskleri dikkate alması gerektiği aktarıldı.

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