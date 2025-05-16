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Ekonomi

TCMB yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.

Uğur Aslanhan  | 16.05.2025 - Güncelleme : 16.05.2025
TCMB yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak

İstanbul

TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

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Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.

Yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.

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