TCMB yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ikinci enflasyon raporunu 22 Mayıs'ta İstanbul'da açıklayacak.
İstanbul
TCMB'den yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-II'nin tanıtımı amacıyla 22 Mayıs Perşembe günü saat 10.30’da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
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Fiziksel ortamda yapılacak toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayınlanacak.
Yılın ilk enflasyon raporuna ilişkin bilgilendirme toplantısı da İstanbul Finans Merkezi TCMB yerleşkesinde düzenlenmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.