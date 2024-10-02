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Ekonomi

TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenledi

TCMB ile Dünya Bankası Grubu işbirliğinde düzenlenen "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık: Cinsiyet Eşitsizliklerini Kapatma, KOBİ'leri Güçlendirme ve Dayanıklılığı Artırma" konulu konferans, basına kapalı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi.

Gökhan Yıldız  | 02.10.2024 - Güncelleme : 02.10.2024
TCMB ve Dünya Bankası, "Dijital Çağda Finansal Kapsayıcılık" konferansı düzenledi

İstanbul

Konferansın açılış konuşmalarını TCMB Başkanı Fatih Karahan, Dünya Bankası Türkiye Direktörü Humberto Lopez ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer yaptı.

Konferansta, Merkez Bankası başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay da konuşmacı olarak yer aldı.

Fintek ve dijitalleşmenin potansiyeli, cinsiyet ve iklim perspektifleri, KOBİ'lerin karşılaştığı zorluklar ve fırsatlar gibi konulara odaklanılan konferansta, çeşitli paneller de gerçekleştirildi.

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