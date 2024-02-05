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Ekonomi

TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası (TL) mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

Yıldız Taşdelen Erli  | 05.02.2024 - Güncelleme : 05.02.2024
TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak

İstanbul

TCMB'nin konuya ilişkin duyurusu yayımlandı.

Buna göre, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, TL mevduat payının artırılması ve KKM'den TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla belirlenen koşulları sağlayan mevduat bankalarının 1 aydan uzun vadeli TL mevduat ve KKM hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklarına 3 ayda bir faiz uygulanacak.

Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında, benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak.

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