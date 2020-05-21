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Ekonomi

TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 28 Mayıs vadeli repo ihalesi ile piyasaya 15 milyar 999 milyon 999 bin 992 lira verdi.

Murat Aslan   | 21.05.2020
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 16 milyar lira verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının düzenlediği ihaleye 37 milyar 200 milyon liralık teklif geldi.

İhalede en düşük, ortalama ve en yüksek basit faiz yüzde 8,75 olurken, en düşük, ortalama ve en yüksek bileşik faiz ise yüzde 9,14 seviyesinde gerçekleşti. 

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