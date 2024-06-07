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Ekonomi

TCMB normalleşme kapsamında ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'a düşürdü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40’tan yüzde 30’a indireceği bildirildi.

Murat Aslan  | 07.06.2024 - Güncelleme : 07.06.2024
TCMB normalleşme kapsamında ihracat bedellerinin satış yükümlülüğünü yüzde 30'a düşürdü

İstanbul

Merkez Bankasının normalleşme adımları devam ederken, İhracat Genelgesi ve Görünmeyen İşlemler Genelgesi güncellendi.

Buna göre, TCMB'nin 10 Haziran'dan itibaren ihracat bedellerinin ve döviz kazandırıcı hizmet gelirlerinin bankalara satılan bölümünün TCMB’ye satış yükümlülüğü oranlarını yüzde 40'tan yüzde 30'a düşüreceği ifade edildi.

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