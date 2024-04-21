Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,169.80
BTC/USDT
64,903.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) yetkilileriyle bir araya geldi.

Yıldız Taşdelen Erli  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

İstanbul

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez, Dünya Bankasının Avrupa ve Orta Asya bölgesinden sorumlu Başkan Yardımcısı Anna Bjerde ile IFC Türkiye ve Orta Asya Bölge Direktörü Wiebke Schloemer'in katıldığı görüşmede TCMB Başkanı Karahan'a, TCMB Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan eşlik etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Narkoçelik-13" operasyonlarında 194 şüpheli yakalandı
Göç İdaresi Başkanlığına 382 sürekli işçi alınacak
Muğla'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
İBB AKOM yağış ve fırtına raporunu yayımladı

Benzer haberler

TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

TCMB Başkanı Karahan, Washington'da Dünya Bankası ve IFC yetkilileriyle görüştü

Dünya Bankasından hava kirleticilerin azaltılması için 416 milyon dolarlık kredi

Hazine ve Maliye Bakanlığından, Dünya Bankası kaynaklarının kullanımına ilişkin açıklama

Dünya Bankası, en yoksul ile en zengin ülkeler arasındaki uçurumun arttığına dair uyardı

Dünya Bankası, en yoksul ile en zengin ülkeler arasındaki uçurumun arttığına dair uyardı
Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Avrupa ve Orta Asya ekonomisinin bu yıl yüzde 2,8 büyümesini bekliyor
Dünya Bankası ile Türkiye'nin 5 yıllık "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi

Dünya Bankası ile Türkiye'nin 5 yıllık "ekonomik işbirliği" yürürlüğe girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet