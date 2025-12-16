Dolar
Ekonomi

KOBİ'ler için 1,5 milyar avroluk uygun koşullu finansman imkanı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek "Dünya Bankası ile yürütülen uzun soluklu işbirliğimiz kapsamında kadın ve gençlerimize yönelik istihdam olanaklarının artırılmasının ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz" ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık, Hülya Ömür Uylaş  | 16.12.2025 - Güncelleme : 16.12.2025
KOBİ'ler için 1,5 milyar avroluk uygun koşullu finansman imkanı

Ankara

Türkiye, KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması amacıyla yürütülecek İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi için 1,5 milyar avro kaynak temin etti.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre Türkiye, çeşitli alanlarda uygun koşullu ve uzun vadeli dış finansman teminini sürdürüyor.

Bu kapsamda son olarak Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından İstihdam ve Büyüme İçin Finansmana Erişim Projesi onaylandı. Proje, Vakıfbank tarafından yürütülecek.

Proje kapsamında, Vakıfbank'ın çeşitli kreditörlerden temin ettiği 1,5 milyar avroya kadar kredinin 750 milyon avroluk Dünya Bankası garantisi sağlanacak.

Kadın istihdamı yüksek ve afetzede işletmeler öncelikli olacak

Bu sayede daha uzun vadeli ve daha düşük maliyetli dış finansmana erişim mümkün olacak.

Reel sektör gelişimine yönelik bu projeyle, kadın sahipliği ve kadın istihdamı yüksek işletmeler ile afetlerden etkilenen bölgelerdeki işletmeler başta olmak üzere KOBİ'lere uygun koşullu finansman sağlanması hedefleniyor. Böylece kadın ve genç istihdamının desteklenmesi amaçlanıyor.

"Uygun koşullu dış finansman 4,2 milyar dolara ulaştı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 yılında Dünya Bankası tarafından onaylanan uygun koşullu dış finansman tutarının yaklaşık 4,2 milyar dolar olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Dünya Bankası ile yürütülen uzun soluklu işbirliğimiz kapsamında kadın ve gençlerimize yönelik istihdam olanaklarının artırılmasının ekonomik gelişmeye önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Dünya Bankası ile sürdürdüğümüz başarılı işbirliğimiz, önümüzdeki dönemde de güçlenerek devam edecek."

