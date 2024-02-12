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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan,Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Fatma Eda Topcu  | 12.02.2024 - Güncelleme : 12.02.2024
TCMB Başkanı Karahan, Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi

İstanbul

TBB'den yapılan açıklamada, Başkan Karahan'ın, TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ve Yönetim Kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ile bir araya geldiği bildirildi.

Güncel makroekonomik gelişmeler doğrultusunda bankacılık sektöründeki son durumun ve geleceğe ilişkin beklentilerin değerlendirildiği toplantının oldukça verimli geçtiği belirtilen açıklamada, "Türk lirası mevduatların payını artırmaya yönelik düzenlemeler, makroihtiyati çerçevede sadeleşme ve miktarsal sıkılaşma adımları ile birlikte dezenflasyon süreci kapsamında para politikası görünümü toplantının ana gündem maddeleri olmuştur." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, TCMB Başkanı Fatih Karahan ve TBB Başkanı Alpaslan Çakar'ın, Merkez Bankası ve bankacılık sektörünün eş güdümlü çalışmalarından dolayı memnuniyetlerini ifade ettikleri aktarıldı.


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