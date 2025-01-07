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Ekonomi

TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek.

Burhan Sansarlıoğlu  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak

İstanbul

TCMB'den edinilen bilgiye göre, TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.

TCMB Başkanı Karahan, düzenleyeceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı kapsamında Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.

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