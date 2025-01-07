TCMB Başkanı Fatih Karahan, Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarıyla buluşacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, 17 Ocak Cuma günü Eskişehir’de Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı düzenleyecek.
İstanbul
TCMB'den edinilen bilgiye göre, TCMB Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm toplantıları 17 Ocak'ta Eskişehir’den başlayacak.
TCMB Başkanı Karahan, düzenleyeceği Para Politikası ve Makroekonomik Görünüm Toplantısı kapsamında Eskişehirli iş dünyası ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.