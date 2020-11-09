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Ekonomi

TCMB Başkanı Ağbal: Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak

TCMB Başkanı Ağbal, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını belirtti.

Murat Birinci   | 09.11.2020
TCMB Başkanı Ağbal: Fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçları kararlılıkla kullanılacak

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, Merkez Bankası olarak temel amaçlarının fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek olduğunu, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda tüm politika araçlarının kararlılıkla kullanılacağını vurguladı.

Para politikasında, şeffaflık, hesap verebilirlik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde iletişimin güçlendirileceğinin altını çizen Ağbal, "19 Kasım 2020 tarihli Para Politikası Kurulu toplantısına kadar mevcut durum ve beklentiler gözden geçirilip gelişmeler de yakından takip edilerek; oluşacak veri ve değerlendirmeler ışığında gerekli politika kararları alınacaktır." ifadelerini kullandı.


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