Dolar
43.28
Euro
50.82
Altın
4,833.44
ETH/USDT
2,998.20
BTC/USDT
90,083.00
BIST 100
12,731.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, 2025 yılı kasım ayında 186 milyar 673 milyon dolar oldu.

Tunahan Kükürt  | 22.01.2026 - Güncelleme : 22.01.2026
Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 2025 Kasım'da önceki aya kıyasla finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlıkları 1 milyar 517 milyon dolar azalırken yükümlülükleri 3 milyar 114 milyon dolar arttı.

Bu gelişmeler sonucunda söz konusu firmaların net döviz pozisyonu açığı, 4 milyar 631 milyon dolar artarak 186 milyar 673 milyon dolara yükseldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kasım 2025 döneminde varlık dağılımı incelendiğinde, bir önceki aya göre türev varlıklar, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 948 milyon dolar, 630 milyon dolar ve 69 milyon dolar artarken yurt içi bankalardaki mevduat ile ihracat alacakları sırasıyla 2 milyar 240 milyon dolar ve 924 milyon dolar azaldı. Bu gelişmelere bağlı olarak toplam varlıklar 1 milyar 517 milyon dolar geriledi.

Yükümlülük dağılımında ise bir önceki aya göre yurt dışından sağlanan nakdi krediler, türev yükümlülükler ve yurt içinden sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 599 milyon dolar, 1 milyar 316 milyon dolar ve 451 milyon dolar artarken ithalat borçları 251 milyon dolar azaldı. Böylece toplam yükümlülükler 3 milyar 114 milyon dolar arttı.

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında, Kasım 2025 döneminde yurt içinden sağlanan kredilerde kısa ve uzun vadeli krediler Ekim 2025'e göre sırasıyla 80 milyon dolar ve 371 milyon dolar artış gösterdi.

Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli krediler 289 milyon dolar, uzun vadeli krediler ise 1 milyar 59 milyon dolar arttı.

Kasım 2025 döneminde kısa vadeli varlıklar 139 milyar 939 milyon dolar, kısa vadeli yükümlülükler ise 133 milyar 19 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Buna göre kısa vadeli net döviz pozisyonu fazlası 6 milyar 920 milyon dolar olurken bu tutar Ekim 2025 dönemine kıyasla 3 milyar 795 milyon dolar azaldı.

Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
RTÜK'ten bir televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Amasya'da yapılacak konutların kurası çekildi
Emeklilerin zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların ek ödemeleri yarın yatırılacak
İstinaf, Minguzzi cinayeti davasındaki 24'er yıllık hapis cezalarını hukuka uygun buldu
Bazı illerde fırtına ve sağanak etkili oluyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu

Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu
Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor

Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor
Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı

Papara'nın faaliyet izninin iptaline ilişkin karar kaldırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet