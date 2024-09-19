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Ekonomi

TCMB, 20 Eylül ve 26 Eylül vadeli iki TL depo alım ihalesi açtı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 270 milyar liralık 20 Eylül vadeli ve 20 milyar liralık 26 Eylül vadeli iki TL depo alım ihalesi yaptı.

Mahmut Çil  | 19.09.2024 - Güncelleme : 19.09.2024
TCMB, 20 Eylül ve 26 Eylül vadeli iki TL depo alım ihalesi açtı

İstanbul

TCMB'nin 20 Eylül vadeli TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 261 milyar 26 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

Bankanın 26 Eylül vadeli TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 17 milyar 799 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

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