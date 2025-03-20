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Ekonomi

TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi

Burhan Sansarlıoğlu  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini bildirdi.

TCMB tarafından yapılan Türk Lirası Likidite Yönetimi'ne ilişkin duyuruda, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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