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Ekonomi

TBB Başkanı Aydın: Yurt dışındaki bankalara likidite verilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

TBB Başkanı Aydın, Türkiye'deki bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddialarına ilişkin, "Bu değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.03.2019
TBB Başkanı Aydın: Yurt dışındaki bankalara likidite verilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır

İstanbul

TBB Başkanı Aydın, Türkiye'deki bankaların yurt dışındaki bankalara likidite vermedikleri iddialarına ilişkin, "Bu değerlendirmeler gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.

TBB Başkanı Aydın, "Türkiye’deki bankalar kendileri TL likiditesi aramaktadır, likiditenin kaynağı değildirler." açıklamasında bulundu.

Aydın, "Elinde olmayan TL ile yüksek miktarda döviz almaya kalkan yatırımcılar satın aldıkları döviz için TL bulamamışlardır." ifadelerini kullandı.

Aydın şunları kaydetti:

"Yatırımcılardan TL’ye güveni sürdürmelerini bekliyor, yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz."

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