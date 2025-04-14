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Ekonomi

Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 8,2 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,2 artarak 218 bin 260 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,8 azalışla 1 milyar 547 milyon 93 bin adede geriledi.

Serhat Tutak  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Tavuk eti üretimi şubatta yıllık bazda yüzde 8,2 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, şubatta 218 bin 260 ton tavuk eti üretildi. Bu üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 artarken bir önceki aya göre yüzde 6,4 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, şubatta aylık bazda yüzde 6,4, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,8 geriledi. Bu dönemde 1 milyar 547 milyon 93 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Şubatta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 5,8 artışla 115 milyon 549 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azalış gösterdi, kesilen tavuk sayısı yüzde 8,8, tavuk eti üretimi yüzde 11,5 arttı.

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