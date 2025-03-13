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Ekonomi

Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 14,9 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 233 bin 223 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,1 azalışla 1 milyar 652 milyon 615 bin adede geriledi.

Mehmet Can Toptaş  | 13.03.2025 - Güncelleme : 13.03.2025
Tavuk eti üretimi ocakta yıllık bazda yüzde 14,9 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. 

Buna göre, ocakta 233 bin 223 ton tavuk eti üretildi. Bu üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,9 artarken bir önceki aya göre yüzde 1,7 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,1, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,1 geriledi. Bu dönemde 1 milyar 652 milyon 615 bin tavuk yumurtası üretildi. 

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 11,8 artışla 123 milyon 747 bin olarak kayıtlara geçti.


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