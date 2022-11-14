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Ekonomi

Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 5,7 arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 210 bin 77 tona, tavuk yumurtası üretimi de yüzde 6,5 yükselişle 1 milyar 719 milyon adede çıktı.

Mustafa Çalkaya   | 14.11.2022
Tavuk eti üretimi eylülde yıllık bazda yüzde 5,7 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde 210 bin 77 ton tavuk eti üretimi gerçekleşti. Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarken aylık bazda yüzde 2,7 azaldı.

Türkiye'de eylülde 1 milyar 719 milyon 515 bin tavuk yumurtası üretimi yapıldı, yıllık bazda yüzde 6,5 ve aylık yüzde 2,1 artış kayıtlara geçti.

Eylülde 114 milyon 798 bin tavuk kesildi. Kesilen tavuk sayısı eylül 2021'e kıyasla yüzde 4,5 yükseldi.

Bu dönemde hindi eti üretimi, yıllık bazda yüzde 21,1 artarak 5 bin 433 tona yükseldi.

Ocak-eylül döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre kesilen tavuk sayısı yüzde 11,8, hindi eti üretimi yüzde 12,1, tavuk eti üretimi yüzde 10,4 ve tavuk yumurtası üretimi yüzde 1,8 artış kaydetti.

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