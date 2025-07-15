Bulgaristan Haber Ajansı'nın Ankara'daki yeni temsilcisi Ayşe Sali görevi devraldı
Bulgaristan Haber Ajansı'nın (BTA) Ankara Bürosunun yeni temsilcisi Ayşe Sali, görevini düzenlenen törenle devraldı.
Ankara
Atatürk Bulvarı'nda yer alan BTA ofisinde düzenlenen törene, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, BTA Genel Müdürü Kiril Valchev ve Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Anguel Tcholakov katıldı.
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Yeni görevini Nora Cholakova'dan devralan Sali, BTA'nın temsilcisi olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Türkiye hakkında yazacağı haberlerle, Bulgaristan halkının Türkiye'yi daha yakından tanımasına katkı sunmayı umduğunu söyledi.
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Tcholakov, Sali'ye yeni görevinde başarılar dileyerek, Türkiye'deki görev süresi boyunca güzel gelişmelere tanıklık etmesini ve bu süreçte olumlu haberler kaleme almasını temenni etti.
Törende konuşma yapan Özhan da, BTA'nın yeni temsilcisine başarılar dileyerek, "Görevine yeni başlayan Sali'ye, yalnız olmadığını; Anadolu Ajansı olarak hem burada kendisine hem de BTA'nın tüm gazetecilerine, dünyanın her yerinde her zaman el birliğiyle destek vermeye ve katkı sunmaya kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum." dedi.
Türkiye'de gazeteciliğin hızlandırılmış şekilde yaşandığını ve son derece canlı bir gazetecilik faaliyetinin görüldüğünü vurgulayan Özhan, "Gazeteciliğin doğasında bir Anka kuşu gibi her gün yanmak ve ertesi gün tekrar doğmak, aynı heyecanla çalışmak yatar." şeklinde konuştu.
Etkinlik kapsamında ayrıca Prof. Dr. Hüseyin Mevsim tarafından Türkçeye çevrilen ve Türkiye sahnelerinde sergilenen Bulgar yazarların tiyatro eserlerine ait afişlerin yer aldığı serginin de açılışı yapıldı.
Mevsim, serginin organizasyonunu üstlenen BTA Genel Müdürü Kiril Valchev'e, bu hayalini gerçekleştirdiği için en içten teşekkürlerini iletti.
BTA Ankara Bürosunun resmi açılışı, 2 Şubat 2023'te gerçekleştirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.