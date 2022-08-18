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Ekonomi

Tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, tarımsal elektrik bedelinin 10 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi kapsamına alınmasına yönelik düzenlemenin üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 18.08.2022
Tarımsal elektrik üretim bedeline kredi desteği

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren söz konusu düzenlemeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Enerji girdi fiyatlarının üretici üzerindeki yükünün bilincinde olduklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Çiftçimizin maliyeti, tarladaki enflasyona, tarladaki enflasyon ise sofraya yansıyor. Tarladan tüketiciye uzanan bu süreçte önemli bir destek devreye giriyor. Tarımsal sulama birliklerimiz ve tarımsal üreticilerimizin kullandıkları tarımsal elektrik bedelinin tamamı, 10 milyon liraya kadar Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri ile kullandırılabilecek şekilde, sıfır faizli kredi kapsamına alındı. Çiftçimizin, üreticimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de Twitter hesabından düzenlemeye ilişkin, "Tüm üreticilerimize hayırlı, uğurlu olsun." paylaşımını yaptı.

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