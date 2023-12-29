Dolar
29.54
Euro
32.72
Altın
2,073.94
ETH/USDT
2,344.80
BTC/USDT
42,387.00
BIST 100
7,466.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarıma dayalı yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limitleri yükseltildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limitlerinde artışa gitti.

Erhan Cihan Ünal  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Tarıma dayalı yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limitleri yükseltildi

Ankara

Bakanlığın "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, tarıma dayalı ekonomik yatırım konularında hibeye esas proje tutarı üst limiti, yeni tesis niteliğindeki başvurularda 7 milyon liradan 14 milyon liraya, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurularda 5 milyon liradan 12 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurularda 4 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konularında ise hibeye esas proje tutarı üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya yükseltildi. Tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve kırsal ekonomik altyapı yatırımlarının kapsamları sadeleştirilerek tek çatı altında toplandı.

Kadın ve gençlere öncelik

Tebliğde, kadın ve genç yatırımcılara, tarımsal amaçlı örgütlere, kırsal alanda ikamet eden yatırımcılara ve hastalıktan ari işletmelere ilave puan verilerek öncelikli olarak hibe desteğinden faydalanmalarına yönelik düzenleme yapıldı.

Yatırım yeri tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde bulunan projelere de bu kapsamda öncelik tanındı. Aile işletmeciliği yatırımları da yeni başvuru döneminde de destek kapsamında yer alacak.

Düzenlemeyle proje kabulü için gereken alt puan sınırı kaldırılarak uygun bulunan projelerin bütçe oranında hibe desteğinden faydalanabilmesine imkan sağlandı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, tarımsal üretim planlamasına uygun şekilde yeniden tasarlanırken, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören ve afet bölgesi ilan edilen iller için de düzenlemeler yapıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2021-2022 başvuru dönemindeki projelerin son tamamlanma tarihi de 30 Kasım 2023'ten 30 Haziran 2024'e uzatıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edremit Körfezi'ndeki zeytinliklerin güvenliği için jandarma ekipleri cayrokopterle devriye geziyor
TAK 50 yıldan beri Kıbrıs Türklerinin sesini dünyaya duyuruyor
"Çukur Çetesi"ne yönelik "Kafes-24" operasyonunda yakalanan 43 şüpheli adliyede
MİT, Suriye'de askeri birliklere saldırıları planlayan PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi
Türkiye'nin Mavi Vatan'daki yeni gücü AKYA hedefi tam isabetle vurdu

Benzer haberler

Tarıma dayalı yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limitleri yükseltildi

Tarıma dayalı yatırımlarda hibeye esas proje tutarı üst limitleri yükseltildi

Resmi ilan fiyat tarifesi belli oldu

BDDK'den tasarruf finansman şirketlerine ilişkin yönetmelik değişikliği

Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi

Arabuluculukta 2024 yılı ücret tarifesi belirlendi
Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamu işçilerine ek ödeme tarihleri Resmi Gazete'de yayımlandı
Elektrik piyasasında Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne geçiliyor

Elektrik piyasasında Milli Akıllı Sayaç Sistemi'ne geçiliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet