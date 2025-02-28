Dolar
36.53
Euro
37.97
Altın
2,861.73
ETH/USDT
2,130.00
BTC/USDT
79,936.00
BIST 100
9,684.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya Selçuk Üniversitesi Kampüs Merkez Camisi'nde cuma hutbesi irat ediyor
logo
Ekonomi

Tarım ve orman sektörü dört yılın en yüksek büyümesini gerçekleştirdi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım ve ormancılık sektörünün geçen yıl yüzde 3,9 büyüdüğünü belirterek, "Bu büyüme oranı sektörde son dört yılın en yüksek rakamı oldu." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 28.02.2025 - Güncelleme : 28.02.2025
Tarım ve orman sektörü dört yılın en yüksek büyümesini gerçekleştirdi

Ankara

​​​​​​​Yumaklı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,2 büyüdüğünü anımsattı.

Tarım sektörünün, zincirlenmiş hacim endeksi olarak son 6 çeyrektir kesintisiz büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Yumaklı, "Tarım ve orman sektörü geçen yılın son çeyreğinde yüzde 4,7 büyüme kaydetti. Yıllık olarak bakıldığında ise sektörümüzün büyümesi yüzde 3,9 oldu. Türkiye ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştiren sektörümüz, ülke ekonomisine olumlu katkılar vermeye devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu verilerin, sektörün geleceği için umut verici olduğuna işaret ederek, "Bu büyüme oranı sektörde son dört yılın en yüksek rakamı oldu. Katkısı olan, emeği geçen üreticilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarım sektörüne verilen önemin de göstergesidir"

Sektörde üretici ve tüketiciyi gözeten düzenlemeler yapmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Üretim planlaması ve hayvancılıkta yol haritası gibi düzenlemelerin de etkisinin hissedilmesiyle sektörümüz daha da ileriye gidecektir. Üretimimizin sürdürülebilir şekilde artması için çalışmalar yapıyoruz. Yakaladığımız büyüme ivmesiyle tarımsal hasılda Avrupa'daki birinciliğimizi koruyacağız. Kaydedilen büyüme ülkemizde tarım sektörüne verilen önemin de göstergesidir."

Bu arada, tarım ve ormancılık sektörü geçen yılın ilk çeyreğinde 3,8 büyürken, ikinci ve üçüncü çeyrekte 3,7'lik büyüme kaydedildi. Sektör, 2023'te ise yüzde 0,2'lik büyüme gösterdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da kaçak silah imalatı ve ticareti operasyonunda 30 zanlı yakalandı
İstanbul'da "Türkiye-Afrika Medya Forumu" başladı
Birçok ilde dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor
Gümrükte ele geçirilen 2 maymun yavrusu korumaya alındı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Cumhurbaşkanımızın "Daha adil bir dünya mümkündür" çağrısı adaletin yankısıdır

Benzer haberler

Türkiye, 2024'te OECD'nin en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri oldu

Türkiye, 2024'te OECD'nin en hızlı büyüyen iki ekonomisinden biri oldu

Tarım ve orman sektörü dört yılın en yüksek büyümesini gerçekleştirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yapısal dönüşümü hızlandıracak politikaları sürdüreceğiz

Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü

Türkiye ekonomisi 2024'te yüzde 3,2 büyüdü
ABD ekonomisi 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü

ABD ekonomisi 2024'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 2,3 büyüdü
Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye ekonomisinin geçen yıla ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet