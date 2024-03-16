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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığından AVM'lerdeki yöresel ürün satış yerlerine sıkı denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, alışveriş merkezlerinde (AVM) kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yaptıkları denetimler kapsamında başkentte, etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el koydu.

Seda Tolmaç  | 16.03.2024 - Güncelleme : 16.03.2024
Tarım ve Orman Bakanlığından AVM'lerdeki yöresel ürün satış yerlerine sıkı denetim

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Türkiye genelinde ramazan ayına yönelik denetimlerine hız verdi.

Ülkenin her yerinde 7 bin 500 gıda kontrolü yapıldı, uygunsuz gıda satışına yönelik gerekli işlemler uygulandı.

Bu kapsamda Ankara Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kentteki AVM'lerde açıkta satılan ürünlere yönelik çalışma başlattı. Bazı alışveriş merkezlerinde kurulan yöresel ürün satış yerlerinde yapılan kontroller sonucunda etiketsiz satılan 717 kilogram sucuk, 332 kilogram peynir ve 308 kilogram tereyağına el konuldu. Etiketli satılan zeytinyağı ve tereyağlarından da numuneler alındı.

Denetimlerin ardından ilgili işletmelere idari para cezası uygulandı.

Bakan Yumaklı, denetimlerin artacağını söylemişti

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ramazan öncesi yaptığı açıklamada, denetimlerin sıklaştırılacağını ve halkın sağlığıyla oynayanlara karşı gerekli işlemleri yapacaklarını ifade etmişti.

Yumaklı, vatandaşlara, uygunsuz gördükleri ürünleri "ALO 174 Gıda Hattı"na bildirmeleri çağrısında bulunmuştu.


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