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Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığınca endüstriyel amaçlı bir enzim üretimine izin verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, başvuru üzerine endüstriyel "asparajinaz" enziminin üretilmesini onayladı.

Zeynep Duyar  | 01.03.2025 - Güncelleme : 01.03.2025
Tarım ve Orman Bakanlığınca endüstriyel amaçlı bir enzim üretimine izin verildi

Ankara

Konuya ilişkin Biyogüvenlik Kurulu kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Bakanlık, Livzym Biyoteknoloji Araştırma Geliştirme Sanayi ve Ticaret AŞ'nin başvurusuyla, modern biyoteknolojik yöntemlerle kapasitesi artırılmış "asparajinaz" enziminin belirlenen hususlara uyulması şartıyla üretimine izin verdi.

Kararla, bu ürüne ilişkin "ayırt edici kimlik, geçerlilik süresi, kullanım amacı, risk yönetimi ve piyasa denetimi için gerekli veriler, izleme, belgeleme ve etiketleme koşulları, ambalajlama, taşıma, muhafaza ve nakil kuralları, işleme, atık, artık arıtım ve imha koşulları, güvenlik ve acil durum tedbirleri, yıllık raporlamanın nasıl yapılacağı" başlıklarındaki hususlara uyulması zorunlu kılındı.

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