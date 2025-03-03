Dolar
36.48
Euro
38.25
Altın
2,893.26
ETH/USDT
2,121.20
BTC/USDT
85,694.00
BIST 100
9,911.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını koruma çalışmalarına dair verileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayvanlarının yaşam alanlarıyla birlikte korunması amacıyla toplam 1 milyon 200 bin hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan edildiğini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 03.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını koruma çalışmalarına dair verileri paylaştı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yaban hayatına ilişkin çalışmalara dair bilgi verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin 12 bine yakın bitki türü, 154 civarında memeli, 490 kuş ve 141 sürüngen türüyle oldukça zengin bir biyolojik çeşitliliğe sahip olduğu belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Ülkemizde yaban hayvanlarının yaşam alanlarıyla birlikte korunması amacıyla toplam 1 milyon 200 bin hektar alana sahip 85 yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmiştir. Bakanlığımızca nesli tehlike altında olan türler için 8 memeli, 8 kanatlı, 1 nesli tehlike altında olan kelaynak ve 3 alabalık üretim merkeziyle yaban hayatı popülasyonlarını desteklenmektedir."

Açıklamada, 2002-2024 yılları arasında üretim istasyonlarında 4 bin 325 memeli yaban hayvanın üretildiği ve 2 bin 284 memeli yaban hayvanının doğaya yerleştirildiği kaydedildi.

Yaklaşık 45 milyon alabalık, 1,4 milyon kanatlı (keklik-sülün) yaban hayvanının doğal ortamlarına bırakıldığı da vurgulanırken, "10 bin yaban hayvanı son 5 yılda tedavi ve rehabilite edilerek doğal yaşam ortamına bırakılmıştır. 7,6 milyon kilogram yem, son 13 yılda yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya bırakılmıştır." bilgileri de paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hakim ve savcıların görevde yükselmelerine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de
Türk Kızılay, Zonguldak'ta madencilerle iftar yaptı
Beykoz Belediye Başkanı Köseler tutuklandı
Küçükçekmece'deki çatı katı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü
Gümüşhane ve Bingöl'de eğitime kar engeli

Benzer haberler

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını koruma çalışmalarına dair verileri paylaştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaban hayatını koruma çalışmalarına dair verileri paylaştı

Yaralı yaban hayvanları doğal yaşamlarına özgü ortamlarda hayata tutunuyor

Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 4 ülkeye elma ihraç ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 1,3 milyonu aşkın gıda denetimi yaptı

Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl 1,3 milyonu aşkın gıda denetimi yaptı
Bruselloz hastalığıyla mücadeleye ilişkin esaslar düzenlendi

Bruselloz hastalığıyla mücadeleye ilişkin esaslar düzenlendi
Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuru için son üç gün

Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi'ne başvuru için son üç gün
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet